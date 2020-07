Mundo “Não tive medo. (...) Alguém tem que arriscar”, diz brasileira cobaia de vacina contra o coronavírus Fonoaudióloga Giovana Bulgaron é uma das voluntárias para início dos testes feitos pela equipe médica do Guy's and St Thomas' Hospital, em Londres

A fonoaudióloga Giovana Bulgaron, 26 anos, não pensou duas vezes quando recebeu um email buscando voluntários para o início dos testes da vacina contra a Covid-19. Ela está entre as centenas de pessoas da equipe médica do Guy's and St Thomas' Hospital, em Londres, que se apresentaram para testar a vacina ChAdOx1 nCoV-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, e que t...