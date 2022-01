Mundo Mundo teve 198 milhões de casos de Covid-19 em 2021 Número é mais que o dobro do registrado nos 12 meses de 2020

O ano de 2021 termina com 198 milhões de casos de covid-19 em todo o mundo confirmados nos últimos 12 meses. O número representa mais que o dobro dos 83 milhões de casos registrados no mesmo período de 2020. Já as mortes pela doença em 2021 chegaram a 3,5 milhões, 84% a mais que os 1,9 milhão do ano passado, segundo dados divulgados pela OMS (Organização M...