Mundo registra recorde de mais de 3 milhões de casos de Covid em 24 horas

Em meio à disseminação da variante ômicron, o mundo registrou um novo recorde de casos de Covid-19 em 24 horas, com mais de 3 milhões de infecções. Os dados são de segunda (10) e foram divulgados nesta terça (11) pelo Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford. O número total registrado foi de 3,28 milhões. O dado foi mais uma vez impulsionado pelos ...