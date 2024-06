Mundo Mundo não vê EUA como exemplo de democracia e confia mais em Biden do que em Trump, diz pesquisa Na visão da maior parte dos entrevistados (40%), os EUA deixaram de ser um bom exemplo de democracia em anos recentes.

Joe Biden vai melhor do que Donald Trump –ao menos fora dos Estados Unidos. É o que mostra uma análise feita em 34 países, inclusive o Brasil, pelo Pew Research Center. Os resultados mostram que uma eventual vitória do empresário na eleição deste ano deve ser encarada com desconfiança pelo mundo. Na visão da maior parte dos entrevistados (40%), os EUA deixaram de ser...