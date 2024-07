Mundo Mulher desmaia após ser mordida por cavalo da Guarda Real em Londres Após falar com ela, um dos agentes vai até o guarda e conversa com ele enquanto acaricia o cavalo

Uma mulher foi mordida por um cavalo da Guarda Real ao tentar tirar uma foto com o animal em Londres, na Inglaterra. O vídeo foi publicado no domingo (21) por um canal do YouTube. Mulher foi mordida no braço. Um vídeo mostra que a mulher se aproxima do cavalo para tirar uma foto e, logo em seguida, o animal agarra seu braço. A mulher se afasta rapidamente e vai em dir...