Mundo Mulher é degolada e mais dois morrem em ataque em igreja na França Segundo a polícia de Nice, uma mulher de cerca de 70 anos foi degolada, e o sacristão da igreja também foi morto a facadas dentro do edifício

Um agressor com uma faca matou três pessoas - duas mulheres e um homem - por volta das 9h (horário local, 5h no Brasil) desta quinta-feira (29) na basílica de Notre-Dame de Nice, na França. Segundo a polícia de Nice, uma mulher de cerca de 70 anos foi degolada, e o sacristão da igreja também foi morto a facadas dentro do edifício. Identificado como Vicente, ele ti...