Mortes por overdose nos EUA passam de 100 mil em um ano e superam vítimas de trânsito e armas

A epidemia do abuso de drogas nos Estados Unidos bateu um novo recorde, com mais de 100 mil americanos mortos vítimas de overdose em um ano, de acordo com dados preliminares apresentados pelo CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, na sigla em inglês) nesta quarta-feira (17). O total de 100.306 foi computado entre abril de 2020 e abril de 2021 e representa um aum...