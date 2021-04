Mundo Morte de homem negro pela polícia na região em que Floyd foi asfixiado gera manifestações Segundo a polícia, toda a ação foi filmada pelas câmeras acopladas às fardas dos agentes, mas o material de vídeo ainda não foi divulgado

A menos de 20 quilômetros do local onde George Floyd foi assassinado por um policial em maio do ano passado e horas antes da retomada do julgamento do agente que o asfixiou, outro homem negro foi morto depois de ser baleado durante uma abordagem policial na tarde deste domingo (11). Segundo uma nota divulgada pelo departamento de polícia de Brooklyn Center, cidade...