Mundo Morre o pai do ministro Alexandre de Moraes Léon Lima de Moraes, morreu nesta terça-feira (28)

O pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Léon Lima de Moraes, morreu nesta terça-feira (28). A causa da morte não foi revelada. Leia Também: Alexandre de Moraes autoriza PF a ouvir delegado investigado por morte de Marielle O velório será realizado em São Paulo, em cerimônia restrita aos familiares, nesta terça. O presidente do Sup...