Mundo Morre o ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez, aos 80 anos Do partido Frente Ampla, Vazquéz deixou a Presidência do Uruguai em março deste ano

Morreu na madrugada deste domingo (6), de câncer no pulmão, o ex-presidente do Uruguai por dois mandatos, Tabaré Vázquez. Ele tinha 80 anos. Desde que recebera a notícia de que a doença havia se espalhado para outros órgãos, há algumas semanas, ele passou a se despedir de amigos, familiares e colegas da política. A chegada do médico oncologista à Presid...