Morre aos 84 Colin Powell, 1º secretário de Estado negro dos EUA

Colin Powell, primeiro secretário de Estado negro dos EUA e ex-chefe do Estado Maior Conjunto, morreu na manhã desta segunda-feira (18) devido a complicações decorrentes da Covid-19, segundo mensagem da família do militar publicada no Facebook. Ele tinha 84 anos. No comunicado, os parentes do militar informam também que Powell estava completamente vacinado contra...