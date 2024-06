Mundo Militares tentam dar golpe de Estado na Bolívia e tomam praça sede da Presidência Presidente Luis Arce demite chefes das Forças Armadas e pede apoio do povo a favor da democracia

Militares das Forças Armadas da Bolívia tentam dar um golpe de Estado no país nesta quarta-feira (26) e tomaram a praça em La Paz onde fica o palácio presidencial, com soldados liderados por um general destituído do cargo na terça (25) adentrando o prédio. O presidente boliviano, Luis Arce, ordenou que o general Juan José Zúñiga desmobilize as tropas imediatamente e em s...