Mundo Militares de Israel se disfarçam de médicos, invadem hospital e matam 3 palestinos Militares de Israel se disfarçaram de médicos e pacientes, invadiram um hospital na Cisjordânia ocupada e mataram três palestinos, um dos quais estaria armado, durante operação ocorrida nesta terça-feira, 30

Imagens divulgadas pela rede chinesa CCTV mostram mais de dez soldados, alguns usando trajes femininos e outros vestidos de profissionais de saúde, andando por um corredor da unidade médica com armas em punho. Um deles aparece segurando uma cadeira de rodas. A operação secreta teve atuação conjunta de soldados do Exército e de agentes do Shin Bet, a agência israel...