Mundo Milhares de manifestantes enfrentam a polícia pela segunda semana em protesto contra Putin Segundo a ONG de direitos humanos OVD-Info, ao menos 4.567 pessoas haviam sido presas

Pelo segundo fim de semana seguido, milhares de manifestantes e policiais se enfrentaram em ruas de dezenas de cidades russas. Os protestos contra o governo do presidente Vladimir Putin foram convocados por apoiadores do líder opositor Alexei Navalni, que está preso. Segundo a ONG de direitos humanos OVD-Info, ao menos 4.567 pessoas haviam sido presas até as 20h...