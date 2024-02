Mundo Milei não conseguiria adaptar modelo de Bukele na Argentina, dizem especialistas País sul-americano é mais populoso, valoriza controle entre Poderes e tem crime mais diverso que El Salvador

Mal havia sido oficialmente reeleito, no último domingo, 4, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, já se disponibilizou a ajudar o líder argentino, Javier Milei: "Oferecemos oficialmente à ministra [da Segurança, Patricia] Bullrich não assessoria, porque não acho que essa seja a palavra, mas colaboração". O gesto teve reciprocidade do outro lado do continente. "Nos i...