Mundo Mianmar registra atos menores após Exército enviar tropas para reprimir protestos Na capital, Naypyitaw, dezenas de pessoas foram presas, incluindo ao menos 20 estudantes

Manifestantes pró-democracia voltaram às ruas em Mianmar nesta segunda-feira (15), mas em número reduzido depois que as Forças Armadas anunciaram o envio de tropas e veículos blindados para reprimir os protestos. "Esta é uma batalha pelo nosso futuro, pelo futuro do nosso país", disse a ativista Esther Ze Naw durante protesto em Rangoon, a maior cidade do país. ...