Mundo Miami dará vacina da Covid em aeroporto, e Nova York planeja oferecê-la em pontos turísticos Os postos no aeroporto oferecerão vacinas da Pfizer, aplicada em duas doses

O aeroporto internacional de Miami começará a oferecer vacinas na segunda (10). Poderão ser imunizados funcionários do local e viajantes que vivem ou trabalham na Flórida. A vacinação ocorrerá em dois pontos do aeroporto, entre os dias 10 e 14 de maio, 1º e 4 de junho e em 7 de junho, das 8h às 16h. Os postos no aeroporto oferecerão vacinas da Pfizer, aplicada em dua...