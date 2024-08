Mundo Menino de 6 anos é encontrado vivo após dias perdido em floresta do Vietnã Funcionários locais e residentes chegaram a esvaziar um lago com cerca de 80 m² perto da área onde ele desapareceu e revisaram imagens de câmeras ao longo de uma estrada

Um menino de seis anos foi encontrado vivo após passar cinco dias perdido em uma floresta do Vietnã. Dang Tien Lam estava brincando com seus nove irmãos quando entrou em colinas e não foi mais visto. O caso ocorreu no último sábado (17), e ele foi achado nesta quarta-feira (21), na floresta da aldeia de Khay Dao, segundo informações da mídia do país. Fazendeir...