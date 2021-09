Mundo Membros do Parlamento Europeu criticam violência contra indígenas em carta a Bolsonaro No documento, os parlamentares criticam o PL 490, que muda as regras e dificulta a demarcação de terras indígenas

Um grupo de 50 membros do Parlamento Europeu enviou carta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para externalizar preocupação com o aumento da violência contra a população indígena e a agenda política do governo para o meio ambiente. No documento, os parlamentares criticam o PL 490, que muda as regras e dificulta a demarcação de terras indígenas, e o PL 263...