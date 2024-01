Mundo Mark Zuckerberg vai criar gado que come macadâmia no Havaí Bilionário quer que a produção seja totalmente local e verticalizada, portanto todo o processo será feito em sua propriedade

Mark Zuckerberg usou seu perfil do Facebook para anunciar aos fãs seu novo empreendimento: criação de gado. O dono da Meta revelou que começou a criar gado das raças wagyu e angus em seu rancho em Kauai, no Havaí. "Meu objetivo é produzir uma das carnes de melhor qualidade do mundo", escreveu Zuckerberg na postagem.