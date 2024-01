Mundo Maré de proporção histórica destrói cabanas centenárias nos EUA Cabanas centenárias foram destruídas em uma tempestade que atingiu o Maine, nos Estados Unidos. A maré alta alcançou 4,4 metros, segundo o serviço meteorológico do país, de modo a quebrar o recorde de 1978, ano da maior alta registrada -4,3 metros

As cabanas ficavam localizadas em Fisherman's Point, na praia de Willard, localizada na cidade de South Portland. Elas foram construídas no final do século 19 por pescadores como um ponto de auxílio às atividades pesqueiras. À época, havia várias cabanas distribuídas pela costa, mas somente as duas destruídas no temporal do último sábado (13) eram as que estavam sobrevivendo a...