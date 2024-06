Mundo Manifestantes pró-Palestina cercam Casa Branca para pedir fim da guerra em Gaza Medidas de segurança adicionais começaram a ser tomadas um dia antes, na sexta-feira (7), incluindo cercas ao redor da residência oficial do presidente dos EUA, Joe Biden, que atualmente está em uma série de compromissos na França

Ativistas pró-Palestina exigindo o fim da guerra na Faixa de Gaza e do apoio americano a Israel começaram a cercar a Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, neste sábado (8). A intenção dos manifestantes, também, é lembrar os oito meses do início do conflito entre Israel e Hamas. Medidas de segurança adicionais começaram a ser tomadas um dia ...