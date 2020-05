Mundo Mais de 100 pessoas são contaminadas com o novo coronavírus após aulas de dança em academias De acordo com a análise, os instrutores foram responsáveis por mais da metade das contaminações

Aulas de dança em 12 academias diferentes de Cheonan, na Coreia do Sul, deixaram 112 pessoas contaminadas com o novo coronavírus. De acordo com pesquisadores da Universidade de Dankook, isso comprova que atividades em ambientes fechados podem fornecer alto contágio do vírus. O estudo foi publicado na revista Emerging Infectious Diseases. Das 112 pe...