Mundo Macron reage a atropelo em votação do Parlamento Europeu e dissolve Assembleia Nacional Atropelado pelo bom desempenho do partido Reunião Nacional (RN), liderado pela ultradireitista Marine Le Pen, na oposição, o presidente Emmanuel Macron anunciou na noite deste domingo (9), a dissolução da Assembleia Nacional

