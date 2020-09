Mundo Mãe pede ajuda, e polícia atira em menino autista nos EUA Garoto de 13 anos foi baleado várias vezes e está no hospital em estado grave

A polícia de Salt Lake City, no estado de Utah, nos EUA, atirou várias vezes em Linden Cameron, um menino autista branco de 13 anos, após sua mãe ligar pedindo ajuda para lidar com uma crise que a criança estava enfrentando. O jovem está no hospital em estado grave com ferimentos nos intestinos, na bexiga, no ombro e nos calcanhares, segundo sua mãe, Golda Barton...