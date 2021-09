Mundo Máscaras deixam de ser obrigatórias nas ruas de Portugal Apesar do fim da obrigatoriedade, as autoridades de saúde recomendam que as máscaras sigam sendo utilizadas em locais com aglomeração de pessoas

Após 318 dias em vigor, a obrigatoriedade de uso de máscaras nas ruas de Portugal já não vale a partir desta segunda-feira (13). Com mais de 78% da população com o esquema vacinal completo, o país tem progressivamente eliminado as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A cobertura facial ainda é exigida em espaços fechados, transportes públicos, shoppings, ...