Mundo Lojas em Washington se blindam para evitar saques em protestos pós-eleição Temendo uma onda violência, quebradeira e saques, lojas, restaurantes, bares e bancos do centro de Washington D.C., capital norte-americana, reforçaram a proteção de seus estabelecimentos

Grupos ativistas norte-americanos a favor do democrata e ex-vice-presidente Joe Biden e da extrema direta, apoiadores da reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizam eventos e protestos para a próxima terça-feira (3), quando ocorrerá a eleição presidencial no país. Temendo uma onda violência, quebradeira e saques, lojas, restaurantes, bares ...