Mundo Líbano escolhe novo primeiro-ministro quase um mês após explosão em Beirute Embaixador Mustapha Adib foi nomeado, nesta segunda-feira (31), pelo presidente Michel Aoun

O presidente do Líbano, Michel Aoun, nomeou nesta segunda-feira (31) o embaixador Mustapha Adib como o novo primeiro-ministro do país depois de sua indicação ter sido aprovada pela maioria dos parlamentares libaneses. Adib, 48, era o chefe do posto diplomático do governo de Beirute na Alemanha desde 2013 e foi conselheiro e chefe de gabinete do ex-premiê Najib Mikati...