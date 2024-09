Mundo Jornal sobre naufrágio do Titanic é encontrado em armário após 112 anos A edição do Titanic foi vendida por US$ 45 (cerca de R$ 253) há duas semanas. Uma página dupla também mostrava imagens dos passageiros a bordo.

Um jornal de 1912 que falava sobre a tragédia do Titanic foi encontrado em um armário na Inglaterra depois de mais de um século. A manchete do jornal britânico Daily Mirror dizia: "Uma das milhares de tragédias que fizeram do naufrágio do Titanic o mais horrível da história do mundo". O jornal foi publicado em 20 de abril de 1912, seis dias após o navio atingi...