Mundo Itamaraty endossa proposta do México de lutar no G20 contra censura a Trump nas redes Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tratou do tema em chamada telefônica com o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard

O governo brasileiro endossou uma inciativa do México para protestar, no âmbito do G20, contra a decisão de redes sociais de bloquear contas ligadas a Donald Trump, ex-presidente dos EUA. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tratou do tema em chamada telefônica com o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, na terça-feira (2). "Na ótima conversa co...