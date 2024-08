Mundo Itamaraty condena morte de líder do Hamas e pede cessar-fogo imediato em Gaza Em comunicado, o Itamaraty afirmou que o Brasil repudia o "flagrante desrespeito" à soberania e à integridade territorial do Irã e que atos de violência "não contribuem para a busca por estabilidade e paz duradouras no Oriente Médio"

O governo brasileiro condenou nesta quarta-feira (31) o ataque aéreo que horas antes matou o líder da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, a capital do Irã. Em comunicado, o Itamaraty afirmou que o Brasil repudia o "flagrante desrespeito" à soberania e à integridade territorial do Irã e que atos de violência "não contribuem para a busca por estabilidade e paz ...