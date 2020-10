Mundo Itália registra número de casos recorde de coronavírus em 24 horas País também registrou 47 mortes relacionadas à doença no sábado

A Itália registrou 10.925 novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde neste sábado (17), ante o recorde anterior de 10.010 casos obtido na sexta (16). Também houve 47 mortes relacionadas à doença no sábado, contra 55 no dia anterior. Os números são muito menores do que no auge da pandemia na Itália em março e abril, quando os óbi...