Mundo Israel planeja começar vacinação de bebês contra Covid-19 em abril A informação foi divulgada por Asher Shalmon, diretor de relações internacionais do ministério da saúde israelense, nesta semana

A vacina contra Covid-19 deverá ser aplicada em crianças com 6 meses de idade ou mais a partir de abril em Israel. A informação foi divulgada por Asher Shalmon, diretor de relações internacionais do ministério da saúde israelense, nesta semana, de acordo com o jornal local The Times of Israel. No momento, a Pfizer conduz testes clínicos no país. Em dezembro...