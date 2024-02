Mundo Israel muda protocolo e faz no Memorial do Holocausto sua nova reprimenda a Lula O ministro israelense deu declarações à imprensa e também mostrou ao diplomata brasileiro a lista com nomes de seus próprios familiares vítimas do regime de Adolf Hitler

dvertências a embaixadores são normalmente feitas nas sedes das chancelarias, mas nesta segunda-feira, 19, o Ministério das Relações Exteriores de Israel mudou o protocolo e fez sua nova reprimenda ao Brasil no Yad Vashem, o Memorial do Holocausto. Foi um recado claro e simbólico: criado em 1953 pelo Parlamento local --portanto, poucos anos após a criação do Est...