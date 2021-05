Mundo Israel concentra tropas na fronteira com Gaza em meio a foguetes do Hamas e conflitos internos Diversas lideranças mundiais pediram o fim da escalada de violência, temendo uma guerra aberta entre os dois lados

Tropas israelenses se concentraram na fronteira de Gaza nesta quinta-feira (13), e militantes do grupo islâmico Hamas mantiveram disparos de foguetes contra Israel, em conflitos que causam preocupação internacional e acirram hostilidades entre judeus e a minoria árabe em várias cidades do país. No total, ao menos 90 pessoas morreram desde segunda-feira (10) —83 em...