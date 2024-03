Mundo Israel boicota conversas sobre trégua com Hamas no Egito, diz imprensa Tel Aviv reclama da recusa da facção terrorista de fornecer lista com nomes dos reféns que ainda estão vivos

Israel não enviou uma delegação às tratativas para um possível novo cessar-fogo na guerra na Faixa de Gaza, retomadas neste domingo (3) no Cairo, capital do Egito, informou a imprensa local. Segundo jornais como o Times of Israel e o Ynet, a recusa do governo de Binyamin Netanyahu se deve ao fato de a facção terrorista Hamas ter se recusado a forn...