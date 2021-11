Mundo Israel aprova Orçamentos, evita 5ª eleição em 3 anos e dá força a premiê A série de votações avançou noite adentro, e o Orçamento de 2021, de US$ 194 bilhões, foi aprovado às 5h desta quinta (4), meia-noite em Brasília, com 61 votos a favor e 59 contra

Três anos e meio, quatro eleições e uma maratona de votações depois, Israel conseguiu ter os Orçamentos de 2021 e 2022 aprovados dentro do prazo no Parlamento, evitando assim uma nova crise no país que poderia levar ao quinto pleito em três anos. A maratona para aprovar as contas começou ainda na tarde desta quarta-feira (3), no horário local. A série de votações avanço...