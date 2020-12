Mundo Irã vai indenizar famílias dos 176 mortos em avião da Ucrânia abatido por engano Em janeiro, a Guarda Revolucionária do Irã admitiu que cometeu um engano ao abater a aeronave da Ukraine International Airlines pouco após sua decolagem

O governo do Irã anunciou, nesta quarta-feira (30), que vai destinar uma indenização de US$ 150 mil (R$ 784 mil) para as famílias de cada uma das 176 vítimas do avião da Ucrânia abatido por engano no espaço aéreo iraniano em janeiro, de acordo com um informe da agência de notícias estatal IRNA. "O gabinete aprovou o fornecimento de US$ 150 mil ou o equivalente em eur...