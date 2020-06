Mundo Ingleses derrubam estátua de traficante de escravos durante protesto antirracismo Manifestações que começaram nos EUA se espalharam por cidades da Europa

Um grupo de manifestantes em Bristol, no Reino Unido, derrubou, durante um protesto antirracismo neste domingo (7), uma estátua em homenagem a Edward Colston, traficante de escravos e membro do Parlamento britânico que viveu no século 17. As manifestações que começaram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, homem negro assassinado por um policial branco...