Mundo Incêndio florestal na Califórnia queima mais de 5.000 hectares

Um incêndio florestal em na região de Los Angeles, na Califórnia, já queimou mais de 5.000 hectares e fez com que 1.200 pessoas fossem evacuadas de um parque. O fogo começou no último sábado (15) em Gorman. Ventos fortes e altas temperaturas nesta segunda-feira (17) estão contribuindo para o alastramento do incêndio, que foi 8% contido até o momento.