Iceberg gigante se desprende na Antártica Agência Espacial Europeia considera o A-76 o maior do mundo

Um iceberg chamado pelos cientistas A-76 desprendeu-se da plataforma de Ronne, na Antártica. Ele é considerado pela Agência Espacial Europeia o maior do mundo. São 4.320 quilômetros quadrados (km²) de gelo a flutuar no Mar de Weddell, perto da Antártica. O iceberg, com 175 quilômetros de comprimento e 25 de largura, está sendo monitorado via satéli...