Mundo Horas após cessar-fogo entre Israel e Gaza, Jerusalém é palco de novos conflitos Segundo um porta-voz da polícia israelense, alguns indivíduos teriam se rebelado e começado a atirar pedras contra os agentes que estavam em um dos portões de prontidão

Horas após o cessar-fogo que encerrou a sequência de 11 dias de ataques entre Israel e Gaza, a polícia israelense entrou em atrito com grupos de palestinos do lado de fora da mesquisa de Al-Aqsa, em Jerusalém, nesta sexta-feira (21). No primeiro dia de trégua entre as Forças Armadas israelenses e o grupo islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, policiais dispar...