Mundo Homens armados matam duas pessoas e ferem mais de 20 na Flórida Os Estados Unidos viram pelo menos 200 tiroteios em massa nos primeiros 132 dias deste ano

Homens atiraram contra uma multidão do lado de fora de um show na Flórida na madrugada deste domingo (30), matando duas pessoas e ferindo mais de 20, informaram a polícia e a mídia. Três pessoas saíram de um carro branco e dispararam contra pessoas reunidas no El Mula Banquet Hall, perto de Hialeah, uma cidade no condado de Miami-Dade, segund...