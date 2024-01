Mundo Homem morre após paraquedas falhar ao saltar de edifício na Tailândia O britânico Nathy Odinson, de 33 anos, morreu após seu paraquedas falhar ao saltar de uma torre de apartamentos na Tailândia.

Odinson subiu no telhado de um edifício de 29 andares, em Pattaya, na noite de sábado, 27, para realizar um salto de base jumping, uma modalidade esportiva na qual o praticante salta de locais inusitados como penhascos, prédios e pontes. Ele conseguiu acesso ao telhado do edifício graças à intervenção de alguns amigos. Um deles estava com Odinson e acabou gravan...