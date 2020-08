Mundo Hiroshima: sobreviventes reencenam história 75 anos depois Leia os relatos dos três japoneses, eles falam que recordar os episódios é evitar que algo parecido se repita

No dia 6 de agosto de 1945, precisamente às 8h15, hora do Japão, quando a bomba atômica explodiu sobre Hiroshima, a garotinha Junko Watanabe aproveitava a manhã de verão para brincar ao ar livre. Nesse exato momento, o menino Kunihiko Bonkohara acompanhava o pai no trabalho, de pé, em frente a uma mesa de escritório. E o policial Takashi Morita caminhava acompanhado de 12 ...