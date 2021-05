Mundo Harvard concede a Sebastião Salgado título honorário de doutor em arte Também em arte, a universidade americana reconheceu Anna Deavere Smith, atriz, dramaturga, autora e educadora, pela criação de uma nova abordagem para o teatro

A Universidade Harvard (EUA), uma das melhores do mundo, concedeu ao fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado o título honorário de doutor em arte, ao lado de outros seis destaques em diferentes áreas. Formado em economia, Salgado é fotógrafo desde 1973, com diversos trabalhos publicados e exposições em museus e galerias ao redor do mundo. Neste ano, foi reconhecido pelo F...