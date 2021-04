Mundo Guillermo Lasso é eleito presidente do Equador em 3ª tentativa Ex-banqueiro superou Andrés Arauz no segundo turno

O ex-banqueiro conservador Guillermo Lasso, de 65 anos, foi eleito neste domingo (11) como novo presidente do Equador. O candidato do Movimento Criando Oportunidades recebeu 52,43% dos votos no segundo turno e conseguiu reverter a vantagem do postulante de esquerda, Andrés Arauz, que tinha o ex-presidente Rafael Correa como cabo eleitoral e obteve 47,57% da pre...