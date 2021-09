Mundo Governos precisam elevar proteção a jornalistas, diz União Europeia Uma legislação de proteção à liberdade e pluralidade de imprensa e à segurança do trabalho jornalístico também está em elaboração, segundo a comissária

BA Comissão Europeia quer que membros do bloco aumentem a proteção a jornalistas ameaçados, um número que chegou a 900 no ano passado, segundo a comissária responsável por Estado de Direito, Vera Jourová. Entre as medidas práticas da recomendação divulgada nesta quinta (16) estão a oferta de proteção pessoal e assessoria jurídica, a criação de números telefônicos de ale...