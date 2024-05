Mundo Governo Lula tira embaixador de Israel sem nomear substituto No local escolhido, Katz falou a Meyer que Lula é "persona non grata em Israel até que retire o que disse"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou o ex-embaixador em Israel para ser o representante especial do Brasil junto à Conferência do Desarmamento, em Genebra, na Suíça. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29). Ele ocupava o posto de embaixador em Tel Aviv até fevereiro deste ano, quando voltou ao Brasil após uma crise ...