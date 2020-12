Mundo Governadores de Califórnia e NY avaliam retomar medidas duras para conter alta da Covid-19 Gavin Newsom, governador da Califórnia, afirmou que a capacidade das UTIs deverá se esgotar até meados de dezembro, caso a expansão do vírus não seja contida

Os governadores da Califórnia e de Nova York, nos Estados Unidos, disseram na segunda-feira (30) que consideram decretar novas restrições à circulação, para frear o espalhamento do coronavírus. Gavin Newsom, governador da Califórnia, afirmou que poderá retomar a ordem para que as pessoas fiquem em casa, como foi determinado no primeiro semestre. E que a capacidade das UT...